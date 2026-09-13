López Aliaga anuncia que Renovación Popular apoyará delegación de facultades de extrema urgencia

Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular y candidato a primer regidor de Lima, señaló que su partido respaldará en el Congreso la solicitud de facultades legislativas delegadas presentada por el Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Durante una entrevista en RPP Noticias, indicó que, de las 66 solicitudes enviadas al Parlamento bajo el amparo constitucional, su agrupación otorgará votos favorables únicamente para los temas considerados críticos.

Selección de prioridades legislativas

Asimismo especificó que el respaldo de su bancada se centrará estrictamente en tres materias de extrema urgencia: las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño, el combate frontal contra la inseguridad ciudadana y la reducción del Estado mediante la optimización de órdenes de servicio.

Aunque el proyecto general contempla ocho áreas distintas incluyendo desarrollo productivo, régimen tributario, mypes y saneamiento, López Aliaga advirtió sobre la presencia de trabas en la Cámara de Diputados, pero reafirmó la voluntad de su partido de viabilizar las medidas indispensables.

Medidas ante incremento de crímenes

En relación con el orden público, el candidato enfatizó la urgencia de aprobar normativas drásticas frente al incremento de crímenes diarios en Lima Metropolitana, recordando antecedentes como el atentado contra la dirigente Betsy Mallma en San Juan de Miraflores.

Confirma asistencia a debates

Por otro lado, López Aliaga confirmó su participación en los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programados para los días 21 y 22 de setiembre de 2026 en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales. El candidato detalló que suspenderá temporalmente sus actividades de campaña y se preparará para responder de manera sintética a las interrogantes del formato establecido.