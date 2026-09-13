Ministro Sheput sobre nombramiento de Zulema Tomas: Siempre habrá gente que critique

El ministro Juan Sheput señaló hoy que la designación de la doctora Zulema Tomas Gonzáles como presidenta de EsSalud es el inicio de un proceso de modernización y lucha contra la corrupción para recuperar la institución y ponerla al servicio de los asegurados.

Ante los cuestionamientos contra la nueva titular de EsSalud, el titular de Trabajo dijo que la designación responde a su trayectoria profesional, experiencia y capacidad de gestión, reconocidas por instituciones médicas, universidades y gobiernos regionales.

CAPACIDAD OPERATIVA

“Siempre habrá quienes se dediquen a criticar y escarbar en el pasado porque no tienen nada que decir sobre el presente. La doctora Zulema Tomás cuenta con una trayectoria reconocida y tendrá el respaldo para conducir esta nueva etapa”, señaló.

En esa línea, Sheput Moore señaló que la prioridad de la nueva gestión será recuperar la capacidad operativa de EsSalud para atender a la brevedad posible, solucionar los problemas que afectan diariamente a millones de asegurados a nivel nacional.