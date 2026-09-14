Ministro de Trabajo destaca designación de Zulema Tomás en EsSalud: “Es una persona con mucho éxito”

Tras conocerse el nombramiento de Zulema Tomás Gonzales como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), el ministro de Trabajo, Juan Sheput, destacó la designación de la extitular del Ministerio de Salud (Minsa).

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Sheput aseguró que Tomás Gonzales es una profesional altamente preparada para asumir el cargo. Además, recordó las diversas distinciones que ha recibido en el Perú.

“La doctora Zulema Tomás tiene una trayectoria muy destacada. Ha sido reconocida por el Colegio Médico, algunos expresidentes de EsSalud saludaron su nombramiento y también ha recibido reconocimientos de gobiernos regionales y universidades. Es decir, es una persona que tiene mucho éxito”, comentó en su grabación.

KEIKO FUJIMORI RESPALDA LA DESIGNACIÓN DE ZULEMA TOMÁS

Antes de la oficialización de Zulema Tomás como presidenta ejecutiva de EsSalud, Keiko Fujimori se mostró a favor de su designación y destacó su experiencia profesional. “Es una persona que tiene experiencia en el sector, que ha sido ministra de Estado, y cuando yo evalúo un currículum no me fijo si ha trabajado en un gobierno que ha sido opositor a nosotros”, declaró.