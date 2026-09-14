Keiko Fujimori anuncia nuevo Plan Nacional de Educación con énfasis en infraestructura y conectividad

El Gobierno plantea construir 2 mil colegios nuevos y modernizar otros 3 mil durante los próximos años para mejorar las condiciones de las escuelas.

Con el objetivo de presentar el Plan de Educación que implementará durante los próximos cinco años de gobierno, la presidenta Keiko Fujimori llegó hasta la institución educativa José María Arguedas, ubicada en el distrito de Santa Anita.

Durante la visita, estuvo acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, con quien presentó la hoja de ruta que, según explicó, busca transformar la educación peruana. La propuesta contempla como ejes principales la mejora de la infraestructura educativa, la conectividad, la formación docente y el fortalecimiento de la educación técnica.

Asimismo, la mandataria se refirió a los resultados obtenidos en la prueba PISA, cuyos indicadores evidenciaron un retroceso de 10 años en el desempeño educativo de la población peruana.

INFRAESTRUCTURA PARA COLEGIOS

La presidenta resaltó que uno de los puntos prioritarios para mejorar las condiciones de las escuelas será la infraestructura educativa, debido a que una gran parte de los colegios a nivel nacional aún presenta deficiencias e incluso carece de servicios básicos. "Vamos a transformar esos presupuestos. Hemos planteado la construcción de 2 mil colegios nuevos (en los próximos cuatro años construirán 500 colegios por año) y la modernización y renovación de 3 mil colegios más para que nuestros hijos puedan estudiar en un colegio digno", indicó.

Además, en el ámbito académico, resaltó la importancia de fomentar la lectura dentro de las escuelas. En ese sentido, anunció la implementación de una hora diaria de lectura dentro de la jornada escolar y señaló que se entregarán seis millones de kits escolares para contribuir al desarrollo educativo de los estudiantes.

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN

Uno de los puntos en los que hizo hincapié fue en los resultados de la prueba PISA, los cuales, según señaló, evidencian el preocupante deterioro que atraviesa la educación peruana.

"Hace unos días hemos recibido los resultados de la prueba PISA que se hace a nuestros alumnos a nivel mundial, el resultado ha sido triste. Ha sido estremecedor para quienes somos autoridades y es una lástima que estas cifras muestren que el Perú ha retrocedido 10 años, (...) pero cuando uno luego entiende en dónde está parado, a partir de ese momento se construye el camino, hacia adelante y hacia arriba", manifestó.