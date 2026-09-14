Gobierno anuncia la construcción de 2 mil colegios y la remodelación de 3 mil más

Durante la presentación oficial del Plan Nacional de Educación 2026-2031, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gestión construirá 2 mil colegios nuevos, a un ritmo de 500 instituciones por año en el próximo cuatrienio y remodelará 3 mil más a nivel nacional.

La mandataria señaló que estas acciones buscan garantizar una infraestructura adecuada para que los estudiantes de todo el país estudien en un lugar digno y logren mejores posibilidades en el futuro.

Para llevar a cabo la ejecución, la jefa de Estado explicó que el proyecto fue coordinado con el equipo técnico y con el ministro de Economía, Elmer Cuba, asegurando de este modo el presupuesto necesario. Asimismo, indicó que se buscará la participación del sector privado mediante la implementación de mecanismos de apoyo para consolidar este esfuerzo.

Modernización curricular y conectividad escolar

En el aspecto académico, la mandataria detalló que la currícula escolar será modernizada sin ningún tipo de ideología, promoviendo hábitos como la lectura de una hora diaria en todas las instituciones educativas del país. Adicionalmente, precisó que se entregarán seis millones de kits escolares durante los próximos cinco años para apoyar a los estudiantes.

Finalmente, el plan contempla que todos los colegios cuenten con servicios básicos y acceso a internet satelital hacia julio del próximo año. Las medidas también abarcan la capacitación docente, la mayor participación de los padres de familia y la creación de una escuela destinada a los directores escolares.