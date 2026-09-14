Ministro de Vivienda descarta privatizar Sedapal y asegura que "será repotenciada"

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, anunció que el Gobierno busca reforzar la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para dotar de agua domiciliaria a tres millones de limeños que aún no cuentan con el servicio, descartando de manera tajante cualquier proceso de privatización.

Durante una visita técnica realizada a la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea, el titular del sector indicó que un nuevo directorio, nombrado el pasado 4 de setiembre, encabeza este proceso para lograr resultados óptimos.

Arnillas González explicó que la principal problemática de Sedapal radica en la falta de conexiones domiciliarias para millones de habitantes en la capital. En ese sentido, reiteró que la gestión actual evaluará los cambios necesarios para repotenciar la compañía, enfatizando que estas acciones de mejora no significan una privatización como se ha venido comentando.

Prevención frente al Fenómeno El Niño

Por otro lado, el ministro detalló que Sedapal se encuentra ejecutando acciones de prevención para garantizar el suministro de agua potable a la población de Lima y Callao ante la llegada de un nuevo fenómeno El Niño. Tras supervisar la captación de agua y el mejoramiento de las bocatomas, señaló que los trabajos divididos en dos tramos presentan avances del 78% y 50%, los cuales concluirán aproximadamente el 15 de octubre para dar pase a un simulacro general del sistema.

Finalmente, basándose en los registros fotográficos del fenómeno El Niño de 2017, Arnillas sostuvo que la institución cuenta con mayor preparación técnica en la actualidad. Como parte de estas medidas preventivas, destacó la instalación de un canal de aproximadamente 10 kilómetros en el río Huaycoloro, sumado a labores de limpieza y diversas intervenciones en la zona.