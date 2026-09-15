Gobierno destina S/29,6 millones a INDECI para atender emergencias y desastres naturales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/29 millones 608.671 para financiar intervenciones destinadas a reducir los riesgos y efectos de desastres naturales en distintas zonas del país. Los recursos serán utilizados en acciones de mitigación, respuesta y rehabilitación.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 190-2026-EF, publicado este 15 de septiembre en el diario El Peruano. El financiamiento proviene de los recursos asignados al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para atender intervenciones priorizadas ante la ocurrencia de emergencias.

En total, los fondos serán distribuidos entre 45 gobiernos locales y el Gobierno Regional de Huánuco, que tendrán a su cargo la ejecución de 79 intervenciones aprobadas por la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

79 INTERVENCIONES SERÁN EJECUTADAS

Del total de intervenciones contempladas, 67 están orientadas a labores de mitigación, mientras que las 12 restantes corresponden a acciones destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta y ejecutar trabajos de rehabilitación frente a fenómenos naturales o eventos provocados por la actividad humana.

La distribución de los recursos establece que el Gobierno Regional de Huánuco recibirá S/697.581, mientras que los gobiernos locales beneficiarios contarán con S/28 millones 911.090 para desarrollar las acciones consideradas dentro de la transferencia presupuestal.

RECURSOS EXCLUSIVAMENTE PARA EMERGENCIAS

Los fondos forman parte del presupuesto destinado a labores de mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción frente a desastres. Para el año 2026, el Indeci dispone de hasta S/359 millones 257.869 para financiar intervenciones priorizadas en este ámbito.