Keiko Fujimori encabeza ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general de la PNP

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó la ceremonia de relevo de cargo y reconocimiento del teniente general Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El acto oficial se llevó a cabo tras la salida de Óscar Arriola Delgado de la jefatura institucional, cuyo nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 233-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano y refrendada por la mandataria junto al ministro del Interior, César Astudillo.

De acuerdo con la disposición legal, el comandante general de la PNP es designado por el presidente de la república entre los tres oficiales generales de armas en situación de actividad, con el grado de teniente general y respetando el orden de antigüedad en el escalafón. Durante la ceremonia, el flamante jefe policial expresó que asume el cargo con humildad y agradeció a la jefa de Estado y al titular del sector Interior por la confianza depositada.

Formación académica y trayectoria institucional

López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, destacando una investigación de posgrado orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado. Asimismo, ejerce desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la organización.

Su trayectoria profesional incluye diversas responsabilidades vinculadas con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En el año 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y posteriormente fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).