Ratificación de Julio Velarde se debate hoy en el Senado en medio de cuestionamientos sobre su idoneidad

La continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) entra este miércoles en una etapa decisiva. El Pleno del Senado tiene previsto debatir y votar el informe que recomienda ratificar al economista como presidente del directorio de la entidad, luego de que el Poder Ejecutivo formalizara su designación para un nuevo periodo de cinco años mediante la Resolución Suprema 258-2026-PCM. La ratificación requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado.

Humberto Morales vuelve a cuestionar a Julio Velarde

El debate llega acompañado de los cuestionamientos del senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, quien ha manifestado públicamente su oposición a la continuidad de Velarde. El legislador sostuvo que el economista “no es idóneo para el cargo” y puso en duda sus grados y títulos académicos. No es la primera vez que Morales cuestiona al titular del BCRP: durante su presentación ante la Comisión de Procedimientos Especiales afirmó que Velarde había cumplido con el trabajo que se le encomendó y cuestionó los elogios hacia su gestión.

Los cuestionamientos contrastan con la evaluación realizada por la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, que aprobó por 9 votos a favor, 2 en contra y una abstención el informe favorable a la ratificación. El presidente de la comisión, Hugo Ccahuana, señaló durante la sustentación que Velarde cumple con los requisitos aplicables, cuenta con experiencia y formación profesional vinculadas a las funciones del Banco Central y no presenta incompatibilidades que impidan el ejercicio del cargo.

¿Qué requisitos exige el BCRP para integrar su directorio?

La Ley Orgánica del BCRP establece que los integrantes del directorio deben ser peruanos, contar con reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas. Por su parte, el currículum publicado por el propio Banco Central señala que Velarde realizó estudios de pregrado en Economía en la Universidad del Pacífico, cuenta con una maestría y estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Brown, además de estudios avanzados de Economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania.

Velarde ocupa la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú desde octubre de 2006 y su eventual continuidad dependerá ahora de la votación del Senado. El Ejecutivo lo designó para un periodo adicional de cinco años y el informe favorable de la comisión será sometido al Pleno, donde los senadores deberán definir si ratifican la designación realizada por el Gobierno. (Con información de Infobae).