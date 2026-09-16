Flor Meza exige acciones concretas frente a violencia sexual contra niñas y adolescentes en Condorcanqui

Presidenta de la Comisión de Inclusión Social anunció que se fiscalizará el cumplimiento de los compromisos asumidos y el uso de los recursos destinados a la protección de las víctimas

La diputada Flor Meza Rivera, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario Marón, para evaluar las acciones que viene implementando el Estado frente a la grave situación de violencia sexual contra niñas y adolescentes en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Durante la reunión, Meza Rivera puso especial énfasis en la necesidad de que las medidas anunciadas se traduzcan en una atención efectiva en las comunidades, especialmente para las niñas y adolescentes awajún y wampis que viven en zonas de difícil acceso.

La titular del MIMP informó sobre la implementación de un sistema itinerante que busca acercar los servicios de justicia, protección y atención a 66 centros poblados, utilizando tres Tambos como puntos de atención. Asimismo, se planteó la elaboración de un protocolo específico para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en zonas alejadas.

Frente a estos anuncios, la presidenta de la Comisión señaló que desde el Parlamento se realizará un seguimiento permanente a su implementación y se evaluarán los cambios normativos necesarios para establecer tiempos claros de atención y evitar la revictimización de las víctimas.

“Valoramos que las instituciones estén articulando una respuesta, pero esa respuesta tiene que sentirse. Cuando una niña es víctima de violencia, el Estado tiene que llegar, proteger y responder”, afirmó Flor Meza.

FISCALIZACIÓN DE RECURSOS

La diputada también anunció que la Comisión solicitará información sobre los recursos destinados a la implementación de hogares de refugio temporal en Amazonas, ante la brecha existente en Condorcanqui.

Según la información expuesta durante la reunión, en los últimos cinco años el Gobierno Regional de Amazonas habría recibido cerca de S/5 millones destinados a estos servicios. Al respecto, Meza señaló que corresponde determinar cómo fueron utilizados estos recursos, cuáles fueron los resultados obtenidos y qué acciones continúan pendientes.

“Queremos saber qué se hizo con esos recursos, qué resultados concretos se obtuvieron y qué falta por hacer en Condorcanqui. Desde la Comisión vamos a seguir fiscalizando, solicitando información y haciendo seguimiento a los compromisos asumidos”, sostuvo.

Durante la jornada también se presentaron los avances del Observatorio Nacional Integrado del MIMP (ONIMIMP), herramienta que permitirá reunir y ordenar información del sector con el objetivo de contribuir a la toma oportuna de decisiones y al diseño de políticas públicas.

Finalmente, la presidenta de la Comisión sostuvo que la atención de la problemática de Condorcanqui requiere responsabilidades claras y resultados verificables por parte de todos los niveles de gobierno. “Condorcanqui no necesita más deslindes. Necesita que cada institución cumpla con lo que le corresponde”, enfatizó Flor Meza.