Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre

La presidenta participará en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU y sostendrá reuniones con autoridades internacionales y representantes de organismos multilaterales.

El Pleno del Senado aprobó este miércoles 16 de setiembre la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a Estados Unidos del 21 al 25 de este mes. La decisión fue adoptada con 34 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, y permitirá a la mandataria participar en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su permanencia en Nueva York, Fujimori tiene previsto intervenir en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, donde presentará las prioridades de su gobierno y los principales lineamientos de la política exterior peruana. Su participación está programada para el martes 22 de setiembre, además de otras actividades oficiales contempladas durante la Semana de Alto Nivel.

La agenda presidencial también contempla reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, así como encuentros con representantes de organismos internacionales. Asimismo, figuran actividades organizadas por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), además de reuniones vinculadas con inversión y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

A CARGO DE GALARRETA

Durante los cinco días que Fujimori permanezca fuera del territorio nacional, el despacho de la Presidencia de la República quedará a cargo del primer vicepresidente, Luis Galarreta, conforme al procedimiento establecido para garantizar la continuidad del ejercicio presidencial. Este será el primer viaje oficial de la mandataria al extranjero desde que asumió la Presidencia el pasado 28 de julio.