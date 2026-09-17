Más del 40 % de candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes aún no rinden cuentas de sus campañas

De los 10 623 candidatos obligados a rendir cuentas, 6028 ya entregaron sus reportes de aportes, ingresos y gastos correspondientes a sus campañas.

De los 10 623 ciudadanos que postulan a una Gobernación, Vicegobernación o Alcaldía –provincial o distrital– y están obligados a entregarle a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información financiera de sus campañas, 6028 (el 56.74 %) han cumplido con hacerlo. Las regiones donde más informes se han presentado, hasta las 15:30 horas de hoy, son Áncash (498), Lima Provincias (439) y Ayacucho (369).

La obligación comprende la entrega del registro de los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre del año en curso, y también alcanza a 75 organizaciones políticas. La ONPE recibió reportes de 42 organizaciones políticas (56 %), mientras 33 (44 %) no presentaron información a la fecha.

El resto de agrupaciones políticas y candidatos tienen que rendir cuentas sobre sus respectivas campañas podrán hacerlo hasta el viernes 18. Esta fecha límite fue extendida una semana con el fin de facilitar la primera entrega de las dos exigidas por la legislación.

Las normas vigentes establecen que se deben entregar los dos informes, aunque las candidaturas no lleguen al final del proceso –por renuncia, tacha o exclusión– o no obtengan la votación suficiente para alcanzar los cargos a los que postulan. No cumplir con esta obligación en los plazos establecidos constituye, en el caso de los candidatos, una infracción a la que corresponde una multa no menor de 1 ni mayor de 5 unidades impositivas tributarias (UIT). En el caso de organizaciones políticas, el incumplimiento es una infracción muy grave, que puede ser sancionada con una multa –cuyo monto oscila entre 31 y 100 UIT– y la pérdida del financiamiento público directo.

La ONPE, a lo largo de los últimos meses, ha brindado orientación y asistencia técnica a candidatos y miembros de partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales para que conozcan los detalles del procedimiento de entrega y publicación de la información financiera en el portal de financiamiento CLARIDAD. Finalmente, el organismo electoral recuerda que, más allá de una obligación legal, transparentar la gestión económica es una forma de rendir cuentas y así generar confianza entre la ciudadanía.

Más información

Los informes pueden presentarse mediante el portal de financiamiento CLARIDAD o en la mesa de partes de una de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) o de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Para acceder al portal CLARIDAD, se requiere una casilla electrónica, que puede solicitarse a través de la página web institucional o una mesa de partes presencial.

En el caso de los candidatos, la información puede presentarla él mismo o su responsable de campaña, y una misma persona puede ser responsable de campaña de varios candidatos.

Declarar información financiera como candidato - ERM 2026

Presentar información financiera como organización política - ERM 2026



Lima, 16 de setiembre de 2026