Ministra de la Mujer sobre presunto abuso sexual: Liceo Naval y menores involucrados deberán asumir responsabilidades

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Marón, se pronunció sobre la investigación por un presunto abuso sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. La funcionaria pidió que las diligencias fiscales y policiales avancen con celeridad para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Seminario sostuvo en RPP que el colegio también deberá responder por las circunstancias en las que se habría producido el hecho, debido a que los estudiantes se encontraban en una unidad de transporte vinculada a la institución y acompañados por docentes. “Los profesores y el colegio en sí mismo tendrán que asumir la responsabilidad correspondiente”, manifestó. Asimismo, hizo un llamado a las familias y centros educativos a prestar atención a posibles señales de violencia o conductas de riesgo entre estudiantes.

Fiscalía investiga denuncia contra estudiantes del Liceo Naval

La titular del MIMP remarcó que los involucrados son menores de edad y que será la investigación la que determine las responsabilidades. “Nosotros esperamos que haya celeridad en la investigación y se tomen las sanciones pertinentes. Todos son menores de edad; sin embargo, tendrán que asumir su responsabilidad”, declaró. Añadió que el Ministerio de la Mujer viene brindando asistencia legal y psicológica a la víctima y a su familia, intervención que continúa mediante el Centro Emergencia Mujer de Bellavista.

El Ministerio Público, a través de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, abrió una investigación preliminar por los hechos denunciados en agravio de un adolescente de 16 años. Entre las diligencias dispuestas se encuentra la declaración de la víctima en cámara Gesell, además de recoger los testimonios de los 10 adolescentes retenidos en flagrancia y trasladados a una dependencia policial especializada. La Policía Nacional informó que las actuaciones se realizan bajo los procedimientos establecidos para menores de edad, garantizando su integridad, derecho de defensa, presunción de inocencia y la reserva de la investigación.

Liceo Naval asegura que colaborará con las investigaciones

El Colegio Almirante Guise, administrado por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, comunicó a los padres de familia que brindará las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones. La institución rechazó la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato dentro de su comunidad educativa y señaló que, si se determinan responsabilidades, aplicará las medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo con la normativa vigente y su reglamento institucional. (Con información de RPP).