Keiko Fujimori anuncia reorganización del Liceo Naval tras denuncia por presunta agresión sexual

La presidenta Keiko Fujimori anunció la reorganización del Liceo Naval Almirante Guise tras conocerse la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. La mandataria informó que la administración del centro educativo pasará de la Marina de Guerra del Perú al Ministerio de Educación (Minedu).

Administración pasará al Minedu

Fujimori explicó que se están adoptando medidas correctivas y que el cambio busca reforzar el orden y la disciplina dentro de la institución educativa. Asimismo, señaló que la medida podría extenderse a otros colegios vinculados a instituciones castrenses.

La presidenta indicó que el caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras se realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. También afirmó que se priorizará la protección del estudiante involucrado.

Finalmente, Fujimori pidió que las investigaciones sean rigurosas y rápidas, y sostuvo que, una vez determinadas las responsabilidades, se deberá aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.