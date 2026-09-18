Carlos Espá sobre ruptura de relaciones con Irán: “No hemos recibido ningún tipo de presión”

El canciller enumeró los problemas existentes en el país de Medio Oriente que llevaron al Gobierno a tomar esta decisión.

Luego de que el Gobierno liderado por Keiko Fujimori anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, el canciller Carlos Espá defendió la medida y aseguró que no recibieron ningún tipo de presión o influencia de otros países para adoptar esta determinación.

“No hemos recibido ninguna presión. Decidimos romper relaciones porque los países tienen el derecho soberano de restablecerlas o suspenderlas. Esto se da tras una evaluación de los pros y los contras respecto a un país”, comentó.

¿QUÉ LLEVÓ AL GOBIERNO A TOMAR ESTA DECISIÓN?

Durante una entrevista concedida a Canal N, el canciller Carlos Espá explicó las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a marcar distancia del país asiático. Además, recordó una serie de problemas que enfrentan los ciudadanos iraníes.

“Tomamos la decisión debido a la inexistencia de democracia, libertad de expresión y opinión; al irrespeto absoluto de los derechos de las mujeres y las niñas, y también de la libertad religiosa (…) No encontramos aspectos favorables”, manifestó.

Finalmente, Carlos Espá aclaró que el Gobierno peruano rompió las relaciones diplomáticas con Irán, pero mantuvo las relaciones consulares, debido a la presencia de compatriotas en ese país. “Dentro de Irán hay 120 ciudadanos peruanos”, precisó.