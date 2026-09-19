José Tangherlini es el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones: Gobierno oficializa nombramiento

El Gobierno oficializó la designación de José Angello Tangherlini Casal como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), en reemplazo de Rafael Rey Rey, quien renunció al cargo alegando problemas de salud.

La designación fue formalizada tras la juramentación tomada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el viernes 18 de septiembre, según lo estipulado en las resoluciones publicadas en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y refrendadas por el premier Luis Galarreta.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Suprema Nº 276-2026-PCM, la cual se emitió de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15-A de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Perfil profesional y trayectoria de Tangherlini

El nuevo ministro es economista titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en puestos de Alta Dirección, administración y gestión institucional. Su trayectoria incluye especialización en temas de investigación y estudios económicos vinculados a la regulación de servicios públicos, regulación de infraestructura de transporte, Asociaciones Público-Privadas (APP) y el sector agropecuario.

Tangherlini Casal posee el grado de Magíster en Finanzas y un diplomado en Asociaciones Público-Privadas, desempeñado previamente el cargo de viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego.