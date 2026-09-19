Autorizan viaje de ministros Espá y Valencia a Estados Unidos junto a la presidenta Keiko Fujimori

El Ejecutivo oficializó las resoluciones supremas que autorizan el viaje oficial a Estados Unidos de tres ministros de Estado, cuyas agendas contemplan su participación en cumbres internacionales y foros económicos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, integrará la delegación nacional en Nueva York del 21 al 25 de setiembre para brindar acompañamiento político a la presidenta Keiko Fujimori en la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, participando en reuniones bilaterales y sesiones ministeriales de la Celac.

En paralelo, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, cumplirá misiones oficiales en Nueva York y Washington del 21 al 25 de setiembre para asistir al Foro Económico Mundial y en diálogos empresariales orientados a promover la inversión privada.

Agenda de Vivienda y encargaturas temporales

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, viajará a Washington del 29 de setiembre al 3 de octubre para participar en el Cuarto Foro Regional de Vivienda, con fechas posteriores a la gira presidencial.

Ante la ausencia constitucional de la mandataria, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, asumirá la conducción del despacho presidencial del 21 al 25 de setiembre. Asimismo, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quedará a cargo del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el mismo periodo.