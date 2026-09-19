JNJ aprueba segunda destitución contra Delia Espinoza por caso relacionado a Alejandro Soto

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó una sanción de destitución contra Delia Espinoza Valenzuela por su actuación como fiscal de la Nación, en el marco del Procedimiento Disciplinario n.° 022-2026-JNJ, al determinar que incurrió en infracciones muy graves tipificadas en la Ley de la Carrera Fiscal.

De acuerdo con la resolución del Pleno, el primer cargo atribuido consistió en una conducta omisiva reflejada en la inactividad injustificada de aproximadamente siete meses en la conducción de la Carpeta Fiscal N.° 247-2023, seguida contra el excongresista Alejandro Soto Reyes, un retraso que no pudo ser respaldado por la carga procesal.

Asimismo, la JNJ estableció una segunda falta muy grave por mantener relaciones extraprocesales al haberse reunido con el entonces legislador el 2 de septiembre de 2025, a pesar de conocer su condición de investigado.

Declaraciones e imprecisiones

Según el organismo, las declaraciones testimoniales y las imprecisiones en las explicaciones iniciales de Espinoza Valenzuela demostraron que el encuentro no se limitó exclusivamente a gestiones presupuestales del Ministerio Público.

Votación y posturas del Pleno

La medida disciplinaria fue aprobada con los votos a favor de los miembros Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Gino Augusto Tomás Ríos Patio. En tanto, los magistrados Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayo César Galindo Sandoval emitieron votos singulares, mientras que el vicepresidente de la institución, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, votó por la absolución de la exmagistrada.