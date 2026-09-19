Zulema Tomas anuncia reorganización de EsSalud para reducir burocracia y mejorar atención de pacientes

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, anunció una reorganización administrativa de la institución tras identificar una estructura con alta carga burocrática que afecta la atención a los asegurados.

Durante una entrevista en RPP Noticias, la funcionaria indicó que la medida abarca al personal, las gerencias y la distribución de recursos tanto en la sede central como a nivel nacional, respondiendo a una tarea encargada de manera directa por el ministro Juan Sheput.

Reducción de asesores y optimización de planillas

Como parte de los primeros cambios, Tomas señaló que se reducirá de más de 15 a menos de cinco el número de asesores en la Presidencia Ejecutiva, mientras que la revisión también alcanzará a las demás gerencias y oficinas regionales.

La titular de la entidad detalló que cerca del 58 % del presupuesto institucional, equivalente a unos S/11 mil millones, se destina actualmente al pago de planillas, por lo que el proceso busca optimizar los recursos financieros para priorizar la prestación de servicios médicos.

Situación financiera y congestión hospitalaria

Tomás informó que EsSalud registra deudas por casi S/5 mil millones, frente a los aproximadamente S/1.500 millones que percibe mensualmente por los aportes de los asegurados. Esta situación se ve reflejada en extensas listas de espera para cirugías y demoras en la atención de emergencias, con hospitales abarrotados en Lima como el Rebagliati, Sabogal y Almenara, una realidad que se replicaría en las 25 regiones del país.