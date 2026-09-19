Galarreta anuncia medidas para reforzar disciplina en colegios: evalúan permitir expulsiones

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre la situación del colegio Liceo Naval Almirante Guise, declarado en reorganización y cuya gestión educativa y gobernanza quedaron temporalmente bajo conducción del Ministerio de Educación.

En diálogo con RPP, Galarreta señaló que el caso fue abordado durante la última sesión del Consejo de Ministros y sostuvo que el Ejecutivo evalúa medidas que vayan más allá de los cambios administrativos.

El premier planteó revisar las reglas de disciplina escolar y cuestionó que la normativa actual no contemple la expulsión como medida para determinados casos. “Este hecho repudiable, lamentable, va a servir y tiene que servir para poner orden también en las escuelas, porque no solamente es el caso del liceo, es el caso de varios colegios. Uno ha visto la lista de quejas que hay en una oficina que, al parecer, solamente hace estadísticas y no activa. Hay varios colegios que tienen un montón de quejas, es un peligro”, sostuvo.

GALARRETA CUESTIONA RESTRICCIONES

El jefe del Gabinete consideró necesario “entrar más a fondo” en las normas relacionadas con la disciplina dentro de los colegios, donde planteó públicamente la posibilidad de aplicar sanciones más severas. “Además, hemos estado justamente conversando de que hay que entrar más a fondo. O sea, yo estoy de acuerdo que no haya violencia de sanción de un profesor, un director contra un alumno, pero ¿en qué momento se prohibió que alumnos que, lamentablemente, no están formados, tienen algo que daña a otros niños o ponen en riesgo a otros niños, no se les puede sancionar o hasta expulsar del colegio?”, manifestó.

También hizo referencia al impacto que este tipo de casos tiene en las familias y sostuvo que las instituciones educativas deben contar con reglas claras para prevenir situaciones de violencia.

MINEDU ANUNCIA CAMBIOS EN NORMATIVA

Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que su sector modificará la normativa relacionada con las sanciones a escolares. El titular del Minedu señaló que se elaborará una directiva destinada a reforzar la autoridad de docentes y directores, además de establecer nuevas disposiciones en materia de disciplina.

“Se va a cambiar [esa normativa], porque en estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas, relajar el orden y vamos a volver al orden”, declaró Chang.