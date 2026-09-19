¡Todo bajo control! Contraloría supervisa distribución de material electoral para los comicios

Durante las dos primeras jornadas fueron trasladadas 123 toneladas de material electoral por vía aérea hacia ocho regiones, como parte de un despliegue nacional de 575 toneladas.

La Contraloría General de la República inició la supervisión del servicio de transporte utilizado para el despliegue nacional del material electoral correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Durante las dos primeras jornadas fueron trasladadas 123 toneladas de material por vía aérea hacia ocho regiones, de un total de 575 toneladas que serán distribuidas a nivel nacional. El operativo comenzó en los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicados en Lurín.

En la primera jornada se movilizaron 41 toneladas con destino a Huánuco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Posteriormente, otras 82 toneladas fueron enviadas hacia Amazonas, San Martín, Cajamarca y Puno. El cargamento incluye ánforas, padrones electorales, cédulas de votación, lapiceros, pancartas y otros materiales necesarios para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio.

DESPLIEGUE CONTEMPLA 53 RUTAS A NIVEL NACIONAL

El operativo de distribución se desarrolla de lunes a domingo desde las 8:00 a. m., siguiendo un cronograma establecido por las autoridades electorales. La primera etapa comenzó el viernes 18 de septiembre y continuará hasta el jueves 24, fecha en la que está previsto el traslado del material hacia Huaral y Huacho, en la jurisdicción de Lima Provincias.

En total, el despliegue contempla 53 rutas a nivel nacional, de las cuales ocho serán realizadas por vía aérea y 45 mediante transporte terrestre. La comisión de control de la Contraloría supervisa tanto el servicio de despliegue como las posteriores operaciones de repliegue del material electoral.

CONTRALORÍA SEGUIRÁ SEGUIMIENTO

La intervención de la Contraloría se inició mediante el Oficio N.° 342-2026-CG/OC3599, emitido el 17 de septiembre, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE. El objetivo es realizar el seguimiento correspondiente a las actividades vinculadas con el traslado del material electoral.

Las labores de control se reanudarán el 29 de septiembre, antes de la distribución del material destinado a Lima Metropolitana, programada para el 2 de octubre.