Keiko Fujimori: "Tomaremos fuertes decisiones para reestablecer el orden y la paz"

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su gobierno adoptará "fuertes decisiones" y todas las medidas necesarias para restablecer el orden y la paz en el país, al advertir que en el Perú "no habrá territorio con miedo". El pronunciamiento lo hizo durante su discurso en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas llevada a cabo en la Plaza de la Bandera.

La mandataria explicó que estas acciones responden a las nuevas formas de criminalidad que pretenden desafiar la autoridad del Estado e imponer sus propias reglas, manifestando su confianza en las instituciones castrenses.

El acto protocolar contó con la asistencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el titular del Congreso, Miguel Torres, así como diversas autoridades militares.

Reconocimiento a historia y sacrificio de las FF.AA

La Jefa de Estado destacó que las Fuerzas Armadas han estado presentes en todos los momentos decisivos de la República, defendiendo la soberanía, derrotando al terrorismo y auxiliando a la población ante emergencias naturales. Sostuvo que hablar del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea es referirse a la historia nacional y a generaciones que priorizaron el deber con la patria por encima del interés individual.

Asimismo, la mandataria evocó el ejemplo de héroes patrios como Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones, junto a los miles de peruanos que sirvieron en silencio y ofrendaron su vida en cumplimiento de sus misiones.