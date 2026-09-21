Luis Galarreta esperar lograr acuerdo con la Cámara de Diputados por pedido de facultades legislativas

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, manifestó su expectativa de alcanzar un consenso con la Cámara de Diputados en torno a la mayoría de las facultades legislativas solicitadas el pasado 28 de agosto.

Durante una entrevista con Exitosa, el jefe del Gabinete indicó que estas prerrogativas, pedidas cada quinquenio, buscan dinamizar las acciones contempladas en el plan de gobierno y expresó su deseo de que el Parlamento actúe con la responsabilidad requerida.

En la misma línea, el premier enfatizó que en caso de que el Legislativo rechace la solicitud, el gobierno mantendrá la ejecución de sus propuestas normativas, a pesar de que este proceso pueda demandar un mayor tiempo operativo.

Reformas en seguridad y transición temporal

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el titular de la PCM indicó que las problemáticas fueron detectadas desde el primer día de gestión y recalcó que el Ejecutivo no actúa motivado por presiones o escándalos políticos, manteniendo claras las reformas estructurales que exige la Policía Nacional del Perú.

Cabe resaltar, que Galarreta asumió de manera temporal la encargatura del despacho presidencial debido al viaje oficial de la mandataria Keiko Fujimori a Nueva York, del 21 al 25 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, delegando su titularidad en la PCM al ministro de Defensa, Rafael Belaunde.