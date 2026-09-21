Keiko Fujimori llegó a Nueva York: presidenta participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas

La mandataria permanecerá en Estados Unidos hasta el viernes 25 de setiembre.

La mañana de este lunes 21 de setiembre, la presidenta Keiko Fujimori llegó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La mandataria peruana asistirá a diversas conferencias relacionadas con la seguridad ciudadana, la economía, las inversiones y la cooperación entre los países participantes en este encuentro internacional.

¿CON QUIÉNES VIAJÓ KEIKO FUJIMORI?

Keiko Fujimori viajó a Estados Unidos acompañada por varios ministros del gabinete liderado por Luis Galarreta. La comitiva peruana está integrada por el canciller Carlos Espá; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; y el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc.

Cabe mencionar que Fujimori Higuchi permanecerá en territorio estadounidense hasta el viernes 25 de setiembre. Durante su estadía, la presidenta sostendrá diversas reuniones con autoridades para abordar la lucha contra la criminalidad en la región.