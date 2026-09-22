Perú y República Dominicana apuntan a una nueva etapa bilateral tras encuentro entre Fujimori y Abinader

Las relaciones entre Perú y República Dominicana podrían entrar en una nueva etapa. El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó su intención de elevar los vínculos bilaterales “a otros niveles” tras reunirse con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en Nueva York, donde ambos participan en las actividades de la Asamblea General de la ONU.

“Queríamos tener siempre con Perú las mejores relaciones, incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles”, señaló Abinader luego del encuentro. El mandatario dominicano destacó además los históricos lazos entre ambos países y consideró que todavía existe espacio para aprovechar plenamente el potencial de la relación bilateral.

Perú y República Dominicana buscan fortalecer sus relaciones

Abinader calificó a Perú y República Dominicana como países hermanos y sostuvo que existen vínculos que aún pueden desarrollarse. La reunión con Fujimori fue, además, el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que la presidenta peruana asumió el cargo. Durante la cita, los jefes de Estado intercambiaron invitaciones para realizar visitas oficiales a sus respectivos países.

El encuentro forma parte de la agenda internacional de Fujimori durante su viaje a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre, autorizado por el Senado peruano para participar en la Semana de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su agenda contempla reuniones bilaterales, promoción de inversiones y encuentros vinculados con cooperación internacional, sostenibilidad y delincuencia organizada transnacional.

Comercio e inversiones, entre los ejes de cooperación

El acercamiento entre ambos gobiernos se produce después de que Perú y República Dominicana celebraran en Santo Domingo la primera reunión de la Comisión Conjunta, mecanismo creado para impulsar áreas de interés común. Entre los principales objetivos se encuentra fortalecer el comercio y las inversiones, además de ampliar la cooperación técnica y generar nuevas oportunidades de colaboración entre ambos países.