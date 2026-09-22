Miguel Torres cuestiona la actitud de JPP: Rápidos para interpelar, pero lentos para delegar facultades

El presidente del Senado aseguró que la bancada de oposición pone trabas para que el Perú avance.

Luego de conocerse que Juntos por el Perú (JPP) estaría impulsando una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por la inseguridad ciudadana, el presidente del Senado, Miguel Torres, cuestionó la actitud de esa bancada frente al Gobierno de Keiko Fujimori.

En declaraciones a los medios, Torres Morales sostuvo que la agrupación encabezada por Roberto Sánchez busca frenar el trabajo del Gobierno y demora en respaldar las iniciativas que presenta el Ejecutivo.

“Increíble. Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura, y poco rápidos para lo que verdaderamente necesita el Perú, que es la delegación de facultades. Respecto a una censura, si bien es derecho de la Cámara de Diputados poder debatir una censura, estoy seguro de que lo harán de manera adecuada”, comentó.

DEFIENDE AL MINISTRO DEL INTERIOR

Consultado sobre la gestión de César Astudillo al frente del Ministerio del Interior, Miguel Torres afirmó que las cifras hablan por sí solas: “Más de 180 organizaciones criminales desbaratadas, más de 1.800 bandas criminales que han sido detenidas”.