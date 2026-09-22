Ministro de Transportes sobre las interpelaciones: “El Perú necesita menos confrontación”

José Angello Tangherlini llamó a las bancadas de oposición a dejar de lado las discrepancias y trabajar en beneficio de los ciudadanos.

En medio de las interpelaciones y mociones de censura planteadas en el Congreso contra integrantes del gabinete encabezado por Luis Galarreta, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, cuestionó la postura de algunas bancadas de oposición.

Durante una entrevista en RPP, Tangherlini sostuvo que el país necesita menos enfrentamientos y más herramientas para llevar adelante las políticas del Gobierno, por lo que, pidió dejar las discrepancias de lado y remar todas las autoridades hacia un mismo horizonte.

“Nosotros consideramos que el Perú necesita menos confrontación y más herramientas para recuperar el orden y para también llevar adelante las diferentes políticas de gobierno que van a redundar finalmente en el beneficio de todos los peruanos”, comentó.

SE PRONUNCIA SOBRE UNA POSIBLE CENSURA AL MINISTRO DEL INTERIOR

Consultado sobre la intención de censurar al ministro del Interior, César Astudillo, el titular del MTC se mostró en contra de su salida. “En el caso del ministro Astudillo, acaba de responder una interpelación. No contribuye a construir la unidad que necesitamos frente a la inseguridad”.