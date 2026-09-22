Jóvenes de 15 regiones del país se integran a las filas de la Oficina de Normalización Previsional

ONP los prepara en gestión previsional y les otorga la experiencia en gestión pública

Fueron seleccionados tras un proceso nacional que convocó a 334 postulantes y ahora los 25 jóvenes de excelencia estudiantil, provenientes de 15 regiones del país, se suman al equipo ONP.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dio la bienvenida a los jóvenes profesionales que integran la primera generación del Programa de Fortalecimiento de Prácticas, iniciativa que fortalecerá sus conocimientos en materia previsional y les brindará la experiencia en gestión pública.

La ceremonia contó con la participación del presidente ejecutivo de la ONP, Gastón Remy Llacsa, y del viceministro de Economía, Fabrizio Orrego Peche. Asimismo, la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Cecilia del Pilar García Díaz.

Durante el acto de incorporación oficial, los jóvenes recibieron sus credenciales y dieron inicio a una etapa que combinará formación especializada y experiencia práctica en la institución.

“Ustedes llegan a la ONP después de un proceso de formación y selección que demuestra su esfuerzo y compromiso. A partir de hoy comienza una etapa diferente, en la que el conocimiento se encontrará con la experiencia y tendrán la oportunidad de conocer, desde dentro, lo que significa trabajar en una institución pública”, señaló Gastón Remy Llacsa, presidente ejecutivo de la ONP.

El titular de la ONP destacó que esta experiencia les permitirá poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, comprender la responsabilidad que implica trabajar en el Estado y el impacto de la gestión pública en la ciudadanía.

La primera promoción del Programa de Fortalecimiento de Prácticas 2026 está integrada por los 25 jóvenes profesionales que destacaron en un exigente proceso de selección a nivel nacional. Los participantes fueron incorporados por orden de mérito y provienen de 15 regiones del país y de 17 universidades entre públicas y privadas, reflejando la diversidad y el talento de las nuevas generaciones comprometidas con el servicio público.

El programa se desarrollará de manera presencial en la sede central de la ONP, del 21 de septiembre al 2 de diciembre, y contempla 90 horas de formación especializada, con doble certificación de la Universidad del Pacífico y la Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP.

Con esta iniciativa, la ONP busca formar y desarrollar nuevo talento especializado en gestión previsional, fortaleciendo las capacidades profesionales que requiere el sistema previsional peruano.