Pescadores accederán a créditos especiales para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño

El Gobierno cuenta con un fondo de S/18 millones para este tipo de apoyo y evalúa impulsar actividades como la acuicultura y el turismo para diversificar los ingresos de los pescadores.

El incremento de la temperatura en la zona costera, asociado a los efectos del Fenómeno El Niño, viene afectando la actividad pesquera a nivel nacional. Ante esta situación, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, recordó a los pescadores que pueden acceder a créditos para la adquisición de equipos y maquinaria que les permitan continuar con sus actividades.

Asimismo, el titular de Producción precisó que estos créditos no serán entregados en efectivo, sino que estarán destinados exclusivamente a la compra de maquinaria. “Son préstamos que no van en efectivo, sino van en especie. O sea, te compran el motor, te compran el arte de pesca, te compran los aparejos, así funcionan los préstamos de Fondepes”, indicó.

Para la implementación de esta medida, Requejo señaló que no serían necesarias las facultades solicitadas por la Cámara de Diputados, debido a que actualmente existe un fondo de S/18 millones destinado a este tipo de apoyo.

PESCA Y AGRICULTURA LOS MÁS GOLPEADOS

Requejo reconoció que los sectores de pesca y agricultura se encuentran entre los más afectados por los efectos del cambio climático durante los últimos meses. Sin embargo, destacó la coordinación que se viene realizando con el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para impulsar la inversión y fortalecer el desarrollo científico. “Arequipa por ejemplo tiene un desembarcadero en Matarani, que esperamos que esté plenamente concluido hacia el primer trimestre del próximo año, igual que el de Marcona, que esperamos que esté concluido a fines de año”, manifestó.

Por otro lado, a nivel nacional existen más de 20 mil embarcaciones de pesca registrada tanto artesanales como industriales. “La idea es empezar, por ejemplo, a desarrollar con más intensidad la actividad acuícola, que puede ser una actividad complementaria; la actividad turística también, que puede ser una actividad complementaria que ayude a diversificar su economía”, concluyó.