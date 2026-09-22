Debate por la Alcaldía de Lima: conoce los cruces y la dinámica de la segunda jornada

La segunda y última jornada del debate por la Alcaldía Metropolitana de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se realizará este martes 22 de septiembre desde las 8:00 p. m. en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en el distrito de San Borja. Los participantes presentarán sus propuestas y responderán preguntas en distintos bloques.

En esta jornada participarán Elizabeth León, Mónica Yaya, Juan Carlos Alvarado, Rubén Bonilla, Luis Miguel Llanos, Edgardo de Pomar, Francis Allison, Carlos Tejada, Santiago Abarca, Samuel Daza y Carlos Gallardo. Además, Renovación Popular y Perú Libre estarán representados por sus candidatos a primeros regidores, Rafael López Aliaga y Yuri Castro, debido a que ambas organizaciones no cuentan con candidato a la Alcaldía de Lima.

Uno de los principales bloques será el de “Cruces”, donde se han programado cinco duplas y una terna. Mónica Yaya se enfrentará a Francis Allison; Luis Miguel Llanos a Carlos Tejada; Rafael López Aliaga a Samuel Daza; Edgardo de Pomar a Juan Carlos Alvarado; y Carlos Gallardo a Santiago Abarca. La terna estará integrada por Rubén Bonilla, Elizabeth León y Yuri Castro. Cada participante expondrá y luego responderá preguntas y repreguntas de sus contrapartes.

La ciudadanía también tendrá un espacio en el tercer bloque, denominado “La ciudadanía tiene la palabra”. Los participantes responderán interrogantes recogidas por el JNE mediante la campaña “Pregúntale a tu candidat@”. Posteriormente se desarrollará “Sin rodeos”, segmento en el que deberán iniciar sus respuestas con un “sí” o un “no” y explicar su posición frente a la pregunta planteada.

MENSAJE DE CIERRE

Finalmente, cada participante contará con un minuto y medio para emitir su mensaje de cierre. Francis Allison abrirá este último bloque y será seguido por los demás participantes, mientras que Rafael López Aliaga tendrá la última intervención de la jornada. El debate se desarrolla de cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026, cuando los ciudadanos de Lima Metropolitana elegirán al alcalde y a los regidores del Concejo Metropolitano.