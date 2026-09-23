Pedido de facultades sigue en espera: Comisión de Constitución prepara dictamen esta semana

El dictamen aún se encuentra en proceso de elaboración, luego de que venciera el plazo reglamentario de 15 días hábiles para que la comisión emita el documento.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, informó que el equipo técnico de este grupo de trabajo dedicará esta semana a la elaboración del dictamen sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo.

La parlamentaria explicó que la comisión recibió hasta la semana pasada los informes de las diferentes comisiones del Congreso a las que se les había solicitado opinión sobre la iniciativa. El anuncio se produce luego de que venciera el plazo reglamentario de 15 días hábiles establecido para que la comisión emita el respectivo dictamen.

COMISIÓN BUSCA CULMINAR DICTAMEN ESTA SEMANA

Avendaño justificó que se haya extendido el trabajo del equipo técnico y explicó que la comisión necesita concluir el procesamiento de los informes antes de discutir el pedido del Ejecutivo. “Hasta la semana pasada hemos recibido los informes de las diferentes comisiones del Congreso, a las cuales se les requirió opinión, y ese proceso de consolidación de la información, procesamiento, se está dando en estos días”, explicó.

La legisladora sostuvo que el objetivo es disponer de un dictamen sustentado que permita a los integrantes de la comisión desarrollar un debate “alturado y con argumentos necesarios” cuando el documento sea puesto a consideración del grupo de trabajo.

FUERZA POPULAR PREPARA INFORME

Por otro lado, la bancada de Fuerza Popular anunció que prepara un informe en minoría, independientemente de la posición que finalmente adopte el grupo de trabajo respecto al pedido de facultades legislativas del Gobierno.