Tras intervención de Keiko Fujimori en Asamblea General de la ONU: Trump pide actuar con firmeza contra la criminalidad

Durante la reunión, Fujimori destacó la necesidad de unir esfuerzos entre países para enfrentar a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó el martes 22 de septiembre en una reunión de alto nivel del Escudo de las Américas, realizada en Nueva York en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro contó con la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump y representantes de los países que integran esta iniciativa que tuvo como principales objetivos abordar mecanismos de cooperación frente a la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Durante su intervención, Fujimori destacó la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y sostuvo que el país busca unir esfuerzos con otras naciones para enfrentar a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.

KEIKO FUJIMORI DESTACA LA INCORPORACIÓN DEL PERÚ

Al tomar la palabra, la presidenta se dirigió a Trump y Rubio para expresar la disposición del Perú a participar en la iniciativa. “Presidente Trump, secretario Rubio, muchas gracias. Perú se une al Escudo de las Américas con gran determinación y gran entusiasmo. Yo vengo del Perú. Perú ha derrotado dos grupos terroristas, 'Sendero Luminoso' y el MRTA, pero ahora tenemos desafíos de otra naturaleza, el crimen que estamos enfrentando no respeta fronteras”, sostuvo.

Además, también manifestó su respaldo a la iniciativa y señaló que el país está dispuesto tanto a colaborar como a recibir información y apoyo de los demás integrantes de la coalición. “Aplaudimos su liderazgo e iniciativa presidente Trump. Estamos acá para apoyar al grupo y recibir también la información de apoyo de todos ustedes”, agregó.

PALABRAS DE DONALD TRUMP

Durante la reunión, Donald Trump también se dirigió a la mandataria peruana y planteó la necesidad de adoptar medidas firmes frente al crimen. “La única manera de detener el crimen es con firmeza. Va a tener que ser muy dura, ni siquiera te va a gustar, pero tendrás que aceptarlo porque lo detendrás muy rápidamente”, afirmó.