Ernesto Álvarez responde a Janet Tello y cuestiona procesos contra militares: “Es un hecho comprobable”

Una nueva controversia enfrenta al Poder Judicial y al Gobierno de Keiko Fujimori. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, respondió a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y defendió las críticas del Ejecutivo sobre los procesos judiciales que afrontan militares y policías por hechos ocurridos durante la época del terrorismo. El funcionario aseguró que existen causas que llevan más de 30 años sin resolverse y cuestionó el pedido para que la mandataria se retracte.

Crece la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo

La polémica se inició luego de que Keiko Fujimori, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmara que policías y militares que combatieron el terrorismo continúan siendo juzgados décadas después, pese a que, según sostuvo, se habría transgredido el debido proceso. Desde Ayacucho, Janet Tello rechazó esas declaraciones y recordó el compromiso de la mandataria de respetar la separación de poderes y la independencia judicial.

Tello también cuestionó que ese señalamiento se realizara ante un foro internacional y pidió públicamente una retractación. La magistrada sostuvo que es el Poder Judicial el encargado de juzgar en una democracia y rechazó que se presente su actuación como contraria a las garantías procesales.

Álvarez cuestiona casos que llevan décadas sin resolverse

En respuesta, Ernesto Álvarez Miranda sostuvo que criticar la actuación de jueces o fiscales no representa necesariamente una injerencia en sus funciones y afirmó que existen procesos de militares y policías que permanecen sin una decisión definitiva desde hace décadas.

El titular del Ministerio de Justicia cuestionó además que se solicite una retractación por esas críticas que son "ciertas y comprobables" pues ha decenas de militares que aún esperan una sentencia o resolución. Álvarez sostuvo que los involucrados permanecen durante años bajo la incertidumbre de una eventual condena "por hechos que se supone cometieron defendiendo al país hace muchísimos años".