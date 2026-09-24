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Hace 2 horas

Ernesto Álvarez responde a Janet Tello y cuestiona procesos contra militares: “Es un hecho comprobable”

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, rechazó el pedido de retractación planteado por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, tras las declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU.

Foto: ANDINA



Una nueva controversia enfrenta al Poder Judicial y al Gobierno de Keiko Fujimori. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, respondió a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y defendió las críticas del Ejecutivo sobre los procesos judiciales que afrontan militares y policías por hechos ocurridos durante la época del terrorismo. El funcionario aseguró que existen causas que llevan más de 30 años sin resolverse y cuestionó el pedido para que la mandataria se retracte.

Crece la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo

La polémica se inició luego de que Keiko Fujimori, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmara que policías y militares que combatieron el terrorismo continúan siendo juzgados décadas después, pese a que, según sostuvo, se habría transgredido el debido proceso. Desde Ayacucho, Janet Tello rechazó esas declaraciones y recordó el compromiso de la mandataria de respetar la separación de poderes y la independencia judicial. 

Tello también cuestionó que ese señalamiento se realizara ante un foro internacional y pidió públicamente una retractación. La magistrada sostuvo que es el Poder Judicial el encargado de juzgar en una democracia y rechazó que se presente su actuación como contraria a las garantías procesales. 

Álvarez cuestiona casos que llevan décadas sin resolverse

En respuesta, Ernesto Álvarez Miranda sostuvo que criticar la actuación de jueces o fiscales no representa necesariamente una injerencia en sus funciones y afirmó que existen procesos de militares y policías que permanecen sin una decisión definitiva desde hace décadas. 

El titular del Ministerio de Justicia cuestionó además que se solicite una retractación por esas críticas que son "ciertas y comprobables" pues ha decenas de militares que aún esperan una sentencia o resolución. Álvarez sostuvo que los involucrados permanecen durante años bajo la incertidumbre de una eventual condena "por hechos que se supone cometieron defendiendo al país hace muchísimos años".

 


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