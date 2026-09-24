Miguel Torres pide diálogo para destrabar facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo

El presidente del Congreso, Miguel Torres, hizo un llamado este jueves 24 de septiembre a las bancadas parlamentarias para retomar el diálogo y alcanzar acuerdos que permitan destrabar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo, cuyo trámite continúa pendiente en la Cámara de Diputados. El titular del Parlamento planteó concentrar esfuerzos en aquellas materias que logren consenso político.

MIGUEL TORRES PLANTEA PRIORIZAR PUNTOS CON CONSENSO

Torres sostuvo que el diálogo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo debe continuar y destacó las gestiones realizadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con las distintas bancadas. En declaraciones a RPP, señaló que corresponde mantener las conversaciones para identificar los temas que puedan reunir los votos necesarios para su aprobación. Entre los asuntos que considera prioritarios mencionó la denominación de “grupos hostiles” para las bandas criminales, el rol del Indeci y la reorganización del Estado en favor de la población.

El titular del Legislativo también cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados todavía no haya adoptado una decisión sobre el proyecto. Según explicó, el reglamento establece un plazo de 15 días para resolver una solicitud de esta naturaleza. Precisó, además, que el pedido puede ser aprobado, archivado o modificado, aunque una modificación requiere una votación calificada.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS?

Torres indicó que el Senado actuará conforme a las competencias establecidas en el Reglamento del Congreso y sostuvo que no habría inconveniente en recortar algunas de las facultades solicitadas. Asimismo, remarcó que las disposiciones aprobadas mediante decretos legislativos tienen carácter permanente, a diferencia de los decretos de urgencia. El presidente del Parlamento invocó a diputados y senadores a alcanzar acuerdos frente a las necesidades de la población.

El pedido fue presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante el Congreso el pasado 28 de agosto. La iniciativa propone delegar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días calendario en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa. (Con información de Agencia Andina).