Julio Velarde juró ante el Poder Judicial como presidente del BCRP para el periodo 2026-2031

Su ratificación fue aprobada por el Pleno del Senado el pasado 16 de septiembre con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

Julio Velarde juró este jueves 24 de septiembre como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2026-2031. La ceremonia solemne se realizó en el Palacio de Justicia y estuvo encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

La juramentación se produjo luego de que el Poder Ejecutivo formalizara su designación mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM. Posteriormente, el Pleno del Senado aprobó su ratificación el pasado 16 de septiembre con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

JURÓ ANTE PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL

Durante la ceremonia realizada en el Palacio de Justicia, Janet Tello Gilardi tomó juramento a Velarde como titular del directorio del Banco Central de Reserva. El funcionario respondió afirmativamente a la fórmula protocolar y asumió formalmente sus funciones para el nuevo periodo.

Tras la juramentación, Tello continuó con el protocolo correspondiente y pronunció la tradicional fórmula: “Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Y no voy a decir si no, se lo demanden”, expresó.

CONTINUARÁ HASTA EL 2031

Por otro lado, Velarde asumió por primera vez la presidencia del directorio del BCRP en octubre de 2006 y desde entonces ha permanecido en el cargo durante diferentes administraciones. Su continuidad para el periodo 2026-2031 fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM y posteriormente ratificada por el Senado.