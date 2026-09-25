Keiko Fujimori buscará reunirse con la presidenta de México: “Va a visitar el foro APEC”

Luego de la participación de Keiko Fujimori en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta del Perú no descartó reunirse con la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, con quien podría coincidir en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

De acuerdo con lo revelado por Fujimori Higuchi a RPP, el encuentro entre ambas jefas de Estado podría concretarse en noviembre, cuando se realizará el evento en China. Además, comentó que buscará solicitar permiso al Congreso para el 18 y 19 de noviembre.

“Nosotros vamos a ir a participar al foro de APEC, previo permiso del Congreso de la República, y si es que la presidenta (Sheinbaum) va a participar y va a visitar también el foro APEC, será un gusto poder saludarla”, manifestó la jefa de Estado de nuestro país.

¿KEIKO FUJIMORI VIAJARÁ A MÉXICO?

De no concretarse el encuentro en China, Keiko Fujimori reveló que las cancillerías de Perú y México están planificando un viaje de Fujimori Higuchi a tierras aztecas. “Está planificado también que la presidencia pro tempore que está dejando México sea entregada al Perú”.