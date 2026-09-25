Rafael López Aliaga reitera eliminación de la ATU: “Va a desaparecer y volver a Lima Metropolitana”

Candidato a primer regidor de la MML aseguró que la institución no ha hecho mejoras en el sistema de transporte en la capital.

A pocos días de las elecciones municipales y regionales de 2026, el candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó una entrevista a un medio local y reiteró la propuesta de eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

En conversación con RPP, López Aliaga enfatizó que la institución destina dinero a acciones que no ayudan a mejorar el tránsito vehicular en la capital, por lo que considera que la ATU debería ser supervisada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“La ATU tiene que desaparecer y volver a Lima (…) La ATU tiene 1600 millones de soles de presupuesto, se va el 90 % en planilla, puesto por estos partidos que roban, que meten a su gente para robar. Ahí está Fuerza Popular, Somos Perú y Avanza País (…) Robar es poner gente que no trabaja y llenar, infestar la planilla del Estado. Más que denunciar, es que regrese ATU a Lima Metropolitana”, manifestó el exalcalde de Lima.

BUSCARÁ MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA CAPITAL

Rafael López Aliaga no solo tiene la propuesta de eliminar la ATU, sino también una serie de trabajos planificados para la capital, como la mejora de la infraestructura vial en Lima y la construcción de vías que ayuden a mejorar el tránsito.