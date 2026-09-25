Carlos Pareja sobre Los Pulpos y La Jauría: “Será materia de tratamiento en el interior del Gobierno”

El representante peruano ante la ONU también destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional.

El embajador del Perú ante las Naciones Unidas, Carlos Pareja, se pronunció sobre la primera intervención de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de la ONU y explicó que corresponde al Gobierno peruano evaluar si organizaciones criminales como Los Pulpos y La Jauría serán consideradas para su inclusión en la lista de organizaciones terroristas manejada por Estados Unidos.

En una conversación con RPP, Pareja señaló que esta decisión deberá ser analizada dentro del Ejecutivo y en coordinación con el ministro del Interior y otras autoridades, además evitó adelantar una posición sobre el resultado de esta evaluación y precisó que el tema será materia de tratamiento interno del Gobierno.

PROPUESTA CONTRA ORGANIZACIONES CRIMINALES

“Corresponderá que lo decidan también con el ministro del Interior, con otras autoridades (...). En este momento no tengo yo la capacidad de decir si el Perú va a considerar eso, yo creo que va a ser materia de tratamiento en el interior del Gobierno y yo no puedo calificar qué va a pasar”, declaró.

El representante peruano ante la ONU indicó además que el Gobierno busca fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado. Durante su participación en la Asamblea General, Fujimori también presentó a las organizaciones criminales transnacionales como una amenaza que requiere acciones coordinadas entre los países.

SEPARACIÓN DE PODERES

Por otro lado, también se refirió a las críticas surgidas por las declaraciones de Fujimori sobre los procesos judiciales contra policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo, afirmando que el Gobierno mantendrá el respeto por la separación de poderes y por las decisiones del Poder Judicial.