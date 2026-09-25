Confiep exhorta al Congreso a evaluar con rapidez facultades legislativas del Ejecutivo

El gremio empresarial planteÃ³ que una eventual delegaciÃ³n de facultades tenga lÃ­mites claros, plazos definidos, metas verificables y mecanismos de supervisiÃ³n.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) exhortó al Congreso a evaluar con rapidez y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de tomar medidas concretas para atender problemas como la inseguridad ciudadana, el fenómeno El Niño y la reactivación económica.

A través de un comunicado, la entidad señaló que el Perú no debería continuar postergando decisiones frente a los principales desafíos nacionales, pidiendo al Parlamento avanzar con el análisis de la propuesta y adoptar las medidas que permitan atender las prioridades planteadas por el Gobierno.

CONFIEP PLANTEA LÍMITES PARA LAS FACULTADES

La Confiep precisó que las facultades que eventualmente sean delegadas al Ejecutivo deben estar claramente delimitadas y contar con plazos definidos, metas verificables y mecanismos de supervisión.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno debe rendir cuentas públicamente sobre las decisiones que adopte al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso. Para la organización empresarial, estos mecanismos permitirían realizar un seguimiento de las medidas y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

REFORMAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

En declaraciones a Exitosa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, pidió al Congreso priorizar y analizar con prontitud la solicitud presentada por el Gobierno. El representante empresarial sostuvo que el país necesita reformas estructurales para enfrentar sus principales problemas y mejorar el funcionamiento del Estado.

“El Perú necesita reformas profundas, no cosméticas. Lo que hemos hecho es deteriorar la calidad del Estado. No solo ha sido menos eficiente, hizo que el sector privado se complique. No hay facilidad para emprender, los trámites son burocráticos, llenamos el Estado de funcionarios y dejamos insuficiente el presupuesto para lo que necesita el país”, afirmó.