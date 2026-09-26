Elecciones regionales y municipales: JNE registra 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que se han registrado un total de 83 casos de amenazas, ataques y extorsiones dirigidos contra candidatos a nivel nacional de las elecciones regionales y municipales 2026.

Dicha cifra fue revelada por Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del organismo electoral durante una entrevista con RPP Noticias.

La funcionaria indicó que la violencia política ha experimentado una rápida aceleración en la recta final del proceso electoral. Específicamente, detalló que en los últimos nueve días se han presentado 23 casos de amedrentamiento, extorsión y agresión directa contra distintos postulantes.

Zonas y agrupaciones con más casos

Las zonas con mayor concentración de estos incidentes son Lima, Lima Provincias, La Libertad, Áncash, Cajamarca, San Martín y Huancavelica. Asimismo, la representante indicó que agrupaciones políticas como Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú registran postulantes afectados en diversas regiones del país.

Implementación de medidas preventivas

Para contrarrestar los riesgos asociados al hostigamiento, la violencia política y el uso de entornos digitales para la desinformación, la institución puso a disposición un manual de seguridad. Dicho documento técnico provee criterios orientadores de carácter preventivo dirigidos a los actores políticos y sus equipos para salvaguardar su integridad durante el desarrollo de los comicios.