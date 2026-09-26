Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027

El Perú asumirá próximamente la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2026-2027, en el marco de una ceremonia institucional que se celebrará en la ciudad de Quito, en Ecuador.

Para atender esta convocatoria, el Gobierno autorizó el desplazamiento del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, a la capital ecuatoriana del 29 de septiembre al 1 de octubre, de acuerdo con la Resolución Suprema N.° 283-2026-PCM publicada en el diario oficial El Peruano.

Participación en órganos directivos del bloque

Valencia intervendrá en la 167 Reunión Extraordinaria de la Comisión de la Comunidad Andina y en la LVIII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) Ampliado, donde se congregarán los máximos representantes de los órganos de integración para debatir temas centrales de la agenda comunitaria y coordinar directrices conjuntas entre los países miembros.

Agenda de integración y plan de trabajo nacional

En el transcurso de las sesiones se evaluará la aprobación de una normativa específica sobre el ingreso, permanencia y salida temporal de vehículos de uso privado destinados al turismo, además de revisar el estado del proyecto INTERCOM, plataforma orientada al intercambio de documentos digitales de comercio exterior.

Asimismo, se examinarán los avances de cooperación regional y el informe de gestión de la presidencia saliente de Ecuador, mientras que Valencia presentará el plan de trabajo que impulsará el Perú durante su mandato al frente del bloque.