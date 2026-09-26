Rafael López Aliaga expone propuestas de transporte y obras para Lima en “El Show de Edwin”

Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, participó en “El Show de Edwin”, donde conversó sobre diferentes propuestas vinculadas al transporte y las obras para Lima. Durante la entrevista, abordó el proyecto del tren hacia Chosica y otras iniciativas para ampliar el sistema de transporte público.

Propuestas para ampliar el transporte

Durante la conversación, López Aliaga señaló que, además del proyecto ferroviario hacia Chosica, contempla otras alternativas para ampliar las rutas de transporte masivo. También mencionó una propuesta para extender el Metropolitano hacia Ancón y conectarlo con la estación Central.

El candidato también se refirió a la Vía Expresa Sur y a una posible ampliación del Metropolitano por zonas como Barranco, Surco y San Juan de Miraflores. Asimismo, planteó continuar el recorrido hacia sectores de Lima Este.

Finalmente, López Aliaga sostuvo que estos proyectos permitirían ampliar las opciones de transporte masivo y mencionó el uso de buses eléctricos, además de incrementar la cantidad de unidades para atender la demanda de pasajeros.