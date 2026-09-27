Gobierno autoriza viaje del canciller Carlos Espá a Estados Unidos para participar en reunión de la OEA

El Ejecutivo autorizó el viaje oficial del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a Estados Unidos, del jueves 1 al sábado 3 de octubre, para participar en la trigésima primera reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 284-2026-PCM, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, el titular del sector intervendrá en el evento internacional convocado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y programado para el viernes 2 de octubre en la sede de su Secretaría General, en Washington D.C.

Agenda internacional y compromisos democráticos

El principal tema de debate en el cónclave regional será la situación actual en Nicaragua y las acciones apropiadas a adoptar de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

La norma precisa que la jornada permitirá examinar las medidas posibles dentro de las competencias del organismo y sus Estados miembros, además de expresar el compromiso político del Perú con los valores y principios de la democracia.

Despacho ministerial y presupuesto autorizado

Durante la ausencia del funcionario, el despacho de Relaciones Exteriores quedará a cargo temporalmente del primer ministro, Luis Galarreta, en cumplimiento del reglamento sobre autorización de viajes al exterior. Los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos ascienden a un total de 3,173.57 dólares, los cuales serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional de la cancillería, respetando los límites establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público.