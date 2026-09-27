Ministro del Interior contradice a la PNP y señala que mafias infiltran a jóvenes en escuelas policiales

El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que organizaciones criminales están introduciendo jóvenes en las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de que posteriormente trabajen para ellas.

Durante una entrevista con diario Correo, el titular del Mininter indicó que esta modalidad ya ha sido detectada por las autoridades, motivo por el cual se encuentran cortando diversos canales de ingreso.

Contradicción con pronunciamiento institucional

La afirmación del ministro entra en contradicción directa con el Comunicado N.° 26-2026 emitido el pasado 13 de septiembre por la propia Policía Nacional. En dicho documento, la institución policial rechazó categóricamente las versiones sobre un supuesto financiamiento de mafias para facilitar el ingreso de postulantes.

Se argumentó en ese momento que no existían denuncias formales, identificación de casos, documentos ni elementos probatorios, y recordando que los procesos de admisión se realizan mediante concursos públicos con evaluaciones sucesivas, obligatorias y eliminatorias.

Postura ante moción de censura

Por otro lado, abordó la moción de censura presentada en su contra por legisladores de las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno. Astudillo reconoció que la Cámara de Diputados cuenta con las facultades para interpelarlo y censurarlo, aunque cuestionó que dicha iniciativa responda a razones vinculadas estrictamente a su desempeño en el cargo.