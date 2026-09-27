La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inauguró el Mercado Modelo de Reque, en la región Lambayeque, obra que evidencia la presencia del Gobierno y del Estado para que este tipo de proyectos se repliquen a nivel nacional.

Durante la ceremonia, la mandataria recalcó que su gestión cuenta con la decisión política indispensable para erradicar la criminalidad organizada y devolver la paz a los peruanos, asegurando un respaldo total a los agentes de primera línea que "ponen el pecho" por el país.

La jefa de Estado extendió su reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que contribuyeron a derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, puntualizando que para afrontar el actual problema de la criminalidad se requiere otorgarles respaldo político, herramientas e información adecuada.

Motor de economía

En la misma línea, la mandataria resaltó que los pequeños comerciantes, microcomerciantes y pescadores representan el verdadero motor de la economía nacional, logrando que las cifras de crecimiento de los primeros seis meses del año registren un 3,4 %, posicionándose entre las tasas más altas de Latinoamérica.

Retos ante fenómeno El Niño y visita papal

Fujimori Higuchi también se pronunció sobre la visita del papa León XIV al Perú, señalando que Lambayeque se pondrá de pie con gran algarabía y los brazos abiertos para recibir su bendición en un contexto marcado por el fenómeno El Niño. Debido a ello, anunció que el ministro de la Producción permanecerá en la zona para conversar con los pescadores y brindarles el apoyo necesario.