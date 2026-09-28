Keiko Fujimori resalta coordinación con el FBI para enfrentar a bandas criminales

La mandataria sostuvo que la cooperación entre países resulta necesaria debido a que las organizaciones criminales operan a través de distintas fronteras.

Desde la región de Lambayeque, la presidenta Keiko Fujimori destacó la reciente incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación internacional orientada a fortalecer las acciones contra el crimen organizado.

La mandataria resaltó la cooperación que el país mantiene con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Según explicó, este trabajo conjunto permite intercambiar información de inteligencia para apoyar las investigaciones y enfrentar a organizaciones criminales que operan en distintos países.

Fujimori también recordó el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo y sostuvo que actualmente el país enfrenta un escenario marcado por el avance del crimen organizado.

FUJIMORI PIDE RESPALDO A LAS FUERZAS ARMAS

La presidenta sostuvo que los integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que se encuentran en la primera línea necesitan respaldo político y herramientas adecuadas para desarrollar sus labores. “Hemos hecho que el Perú, además de ser parte del compromiso de Santiago, hoy sea parte del Escudo de las Américas. Yo agradezco a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que ayudaron a derrotar el terrorismo y que permitió que el Perú derrote a Sendero Luminoso y el MRTA. Hoy tenemos otro problema, que es la criminalidad organizada”, declaró.

Asimismo, Fujimori destacó la importancia de proporcionar equipamiento e información a las instituciones encargadas de enfrentar el delito. “Darles el respaldo político a los hombres y mujeres de primera línea que ponen el pecho y su vida por nosotros. Darles las herramientas, darle la información junto con los otros países, porque la criminalidad organizada no respeta fronteras y para eso estamos trabajando también con el FBI”, afirmó.

COOPERACIÓN CON EL FBI

La jefa de Estado sostuvo que la coordinación con organismos internacionales, entre ellos el FBI, permitirá fortalecer el intercambio de información y las labores de inteligencia frente a organizaciones criminales. “Ya hemos visto que están apareciendo los resultados, pero acá lo importante es la decisión política para combatir a estas ‘lacras’ criminales y devolverle el orden y la paz a los peruanos”, manifestó la presidenta.