Elecciones Regionales y Municipales 2026: desde hoy queda prohibida la difusión de encuestas electorales

Desde este lunes 28 de setiembre quedó prohibido difundir encuestas de intención de voto en todo el país, como parte de las restricciones electorales dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

El incumplimiento de esta medida, conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), se sanciona con multas de entre 55 mil y 550 mil soles, equivalentes a entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Asimismo, desde las 00:00 horas del viernes 2 de octubre no se pueden efectuar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, cuya infracción conlleva penas de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años según el artículo 388 de la LOE. En tanto, desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre está prohibido realizar propaganda política de cualquier clase y por cualquier medio, con una sanción de prisión no menor de dos años.

Ley seca y prohibiciones durante jornada electoral

Desde las 8:00 horas del sábado rige la "ley seca" hasta las 8:00 horas del lunes 5 de octubre, periodo en el que se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y se cierran los establecimientos dedicados a dicho comercio, bajo pena de cárcel no mayor de seis meses y una multa de 3 390 soles.

Mientras que el día de las elecciones, el domingo 4 de octubre entre las 07:00 y 17:00 horas, quedan prohibidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación, así como espectáculos públicos al aire libre, recintos cerrados, funciones teatrales, cinematográficas o reuniones públicas de ninguna clase.