Francis Allison promete mantener cerrados los peajes de Lima si llega a la Municipalidad

El postulante también se refirió a las críticas de otros candidatos durante la campaña y afirmó que viene registrando un crecimiento en las encuestas, sin precisar la medición mencionada.

El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, aseguró que, de llegar al sillón municipal, los peajes que actualmente permanecen cerrados en el norte de Lima no volverían a operar durante una eventual gestión suya.

Asimismo, en una entrevista a Exitosa, indicó que tampoco contempla la creación de nuevos peajes en la capital como parte de sus propuestas para Lima. "A ver, siendo alcalde no va a haber peaje nuevo, de ninguna manera, eso no va a existir. Eso que quede claro", indicó.

PEAJES CERRADOS

Allison aprovechó para dirigirse a los vecinos de Lima Norte y Sur ante su postura sobre los peajes cerrados en dichas zonas, donde aseguró que en una eventual gestión suya no volverán. "Si vives en Lima Norte, el peaje de Puente Piedra, quiero que sepas, no vuelve siendo yo alcalde. Si vives Lima Sur, el peaje de Lima Sur tampoco va a volver", aseguró.

De esta forma, aclaró un punto que ha generado debate en los últimos meses, debido a las diferentes posturas expresadas por otros candidatos sobre este tema, el cual genera preocupación entre un sector de la población.

POSTURA ANTE LAS CRÍTICAS

El postulante a la Alcaldía de Lima también se refirió a las críticas que viene recibiendo durante la campaña electoral y señaló a uno de sus rivales como uno de los involucrados en estos cuestionamientos. "Lo que pasa es que RLA me ataca porque sabe que estamos creciendo y sabe que en una semana, por supuesto, que podemos ganarle. Repito, estoy en segundo lugar según la encuesta ahora más seria del Perú y creciendo", manifestó.