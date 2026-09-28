Falta de presupuesto preocupa al JNE: solicita S/88 millones adicionales para 2027

Burneo también cuestionó que más de la mitad del presupuesto institucional dependa de recursos directamente recaudados, principalmente provenientes del pago de multas.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitó este lunes S/88,19 millones adicionales para el presupuesto institucional de 2027 durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. El pedido se suma a los S/61,67 millones asignados como techo presupuestal por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según explicó Burneo, los recursos adicionales son necesarios para financiar las elecciones municipales complementarias, las consultas populares relacionadas con la demarcación territorial y los gastos de funcionamiento del organismo electoral. Del monto solicitado, poco más de S/15 millones corresponden a las consultas, S/25 millones a los comicios complementarios y S/27 millones al funcionamiento institucional.

“El presupuesto que nos han dado, el techo que nos ha dado el Ministerio de Economía de 61.67 que ha sido asignado para el 27, hay un déficit de 88.19 millones. El MEF no ha considerado lo que es elecciones complementarias, no ha considerado el presupuesto para demarcación territorial y no ha considerado todo lo que significa el entorno de organización de todas esas acciones”, señaló.

JNE PREVÉ 27 ELECCIONES COMPLEMENTARIAS

El organismo electoral estima que durante 2027 se realizarán 27 elecciones municipales complementarias, aunque el número podría variar de acuerdo con cada proceso. Además, indicó que estos comicios involucraría a más de 100 mil electores, mientras que las consultas vinculadas con la demarcación territorial alcanzarían aproximadamente a 106 mil ciudadanos.

El titular del JNE explicó que el cronograma de las elecciones complementarias contempla el inicio de la convocatoria el 4 de enero de 2027 y la realización de la jornada electoral el 4 de julio. “Está también el cronograma elecciones complementarias, son 181 días que venían a empezar a partir del 4 de enero en cuanto a su convocatoria a efecto de poder llegar el 4 de julio y contar con las nuevas autoridades. ¿Qué pasará en ese interín? Las autoridades que están vigentes mantendrán sus cargos hasta que logremos cerrar las elecciones con éxito”, indicó.

JNE CUESTIONA DEPENDENCIA DE RECURSOS POR MULTAS

Por otro lado, Burneo también cuestionó que una parte importante del presupuesto institucional dependa de los recursos directamente recaudados, principalmente provenientes del pago de multas.

Más del 53,80% del presupuesto del JNE depende de esta fuente de financiamiento, de acuerdo con la información presentada ante la comisión. “Es realmente preocupante que los presupuestos de las instituciones estén dependiendo de la recaudación cuando son muchos de esos presupuestos recursos que son de funcionamiento o recursos que son ordinarios y no se puede financiar la operación con recursos directamente recaudados que es lo que pretende el MEF”, explicó.