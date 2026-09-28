Paro nacional de maestros: SUTEP exige mayor presupuesto y cumplimiento de acuerdos

La medida de protesta contará con la participación de docentes, trabajadores administrativos y personal de servicio de distintas regiones del país.

Tras expresar su rechazo ante presuntos incumplimientos por parte del Gobierno, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación del Perú (SUTEP) anunció un paro nacional de maestros para este 29 de septiembre.

Según el secretario general del SUTEP Lima, Gilmer Meza, la medida contará con la participación de trabajadores administrativos y de servicio, y se realizará de acuerdo con lo establecido por las bases sindicales de distintas regiones del país.

JORNADA DE PROTESTA

El dirigente indicó que la jornada de protesta responde al descontento de los docentes a nivel nacional, quienes, según señaló, llevan varios años exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y educativas.

Por otro lado, una de las principales demandas del gremio es destinar el 6 % del PBI al presupuesto educativo, con mayores recursos para infraestructura, alimentación y servicios de salud. “Los colegios están que se caen a pedazos”, afirmó Meza.